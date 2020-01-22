شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة النجم الساحلي بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته، اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة النجم الساحلى التونسى المقرر إقامتها الأحد المقبل، فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ومنح الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر راحة سلبية للاعبين أمس وأمس الاول، لالتقاط الأنفاس قبل العودة للتدريبات اليوم استعدادا لمواجهة بطل تونس.

وتلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى أمام النجم الساحلى، وحدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برنامجاً بدنياً وفنياً خاصاً للسنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد، وطلب "فايلر" من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ"بادجى" لتنفيذه على مدار خمسة أيام، قبل أن ينتظم فى التدريبات الجماعية للأهلى، ويسعى الجهاز الفنى بقيادة فايلر لتجهيز بادجى بدنياً وفنياً تمهيداً لدخوله فى التدريبات الجماعية والمشاركة فى المباريات مع الفريق.

فيما بدأ سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من آثار جراحة وتر أكيلس التي خضع لها مؤخرًا في ألمانيا، وينفذ سعد سمير تدريبات تأهيلية في «الجيم»، وفقًا للبرنامج الموضوع له بعد عودته إلي القاهرة.

ويتابع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأمر مع اللاعب؛ من أجل الاطمئنان على سير البرنامج العلاجي والتأهيلي بشكل جيد، لحين انتهاء المرحلة الأولى من التأهيل، حيث يعود اللاعب إلى ألمانيا بعد أربعة أسابيع؛ للخضوع لفحوصات طبية جديدة؛ للاطمئنان على حالته.