أول الراحلين عن الأهلي.. أزارو إلى الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت شركة التسويق "MGB"، وكيل المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي، إعارة اللاعب بشكل رسمي إلى نادي الاتفاق السعودي ليصبح أول الراحلين عن الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت الشركة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نجمنا وهدّاف الأهلي وليد أزارو ينتقل لصفوف الاتفاق السعودي إعارة حتى نهاية الموسم.. بالتوفيق يا تورنادو".

وكان الأهلي يسعى لحسم ملف رحيل أزارو حيث كان مطالبًا بالتخلي عن أحد لاعبيه الأجانب، من أجل إنهاء إجراءات قيد السنغالي أليو بادجي، المنضم حديثا للأهلي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

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وأكد مصدر مقرب من أزارو في تصريحات لمصراوي أن الأهلي قام بتعديل عقد الاعب من أجل إقناعة بالرحيل للاتفاق. (طالع التفاصيل)

وسجل أزارو هدفين وصنع هدفا في سبع مباريات لعبها بالدوري هذا الموسم، لكنه خرج من حسابات المدرب السويسري رينيه فايلر الذي قام بمعاقبة اللاعب ماليًا لاعتراضه على قرارات الجهاز الفني.

يُذكر أن الأهلي تعاقد مع صاحب الـ24 عاما في صيف 2017 بعد دفع مليون و300 ألف دولار لنادي الدفاع الحسني الجديدي، وسجل 18 هدفًا في الدوري بالموسم قبل الماضي ليُتوج هدافا للمسابقة.