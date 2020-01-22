مدرب سموحة السابق يكشف نصيحته لطارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد ميمي عبدالرازق، المدير الفني السابق لسموحة، أن طارق حامد لاعب وسط استفاد من نصيحته حين كان لاعبا في الفريق السكندري، مشيدًا بما يقدمه المدرب السويسري رينيه فايلر مع النادي الأهلي هذا الموسم.

وقال ميمي، في ضيافة برنامج "سوبر تايم" عبر قناة "تايم سبورتس": "تعاقدت مع طارق حامد عام 2010 قادمًا من طلائع الجيش مقابل 150 ألف جنيه حين كنت مدربا لسموحة في ذلك الموسم (2010-11)".

وأضاف: "تعادلت مع الأهلي بقيادة مانويل جوزيه بنتيجة (2-2) في ستاد القاهرة، واعتمدت وقتها على طارق في خط الوسط وكان بجواره الغاني جودوين أترام، وهو مَن علّم طارق الذي استفاد منه كثيرا في التدريبات".

وأوضح: "نصحت طارق حامد بعدم الاكتفاء بقطع الكرات فقط، بل تطوير الجانب الهجومي في أدائه ولاحظنا حاليًا كيف يسجل ويصنع أهدافا في المباريات الأخيرة مع نادي الزمالك".

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وأكمل: "طارق حامد من العناصر الأساسية ويؤدي جيدًا ويحمل نادي الزمالك على عاتقه، وتطور أدائه بشكل لافت، كان من وجهة نظري الشخصية هو المرشح الأفضل لحصد جائزة أفضل لاعب داخل القارة".

وانتقل ميمي عبدالرازق للحديث عن الفارق بين مانويل جوزيه ورينيه فايلر قائلا: "جوزيه كان يملك جيلا رائعا يضم أفضل اللاعبين في مصر على رأسهم محمد أبو تريكة، لكن فايلر يلعب بطريقة الكرة الشاملة".

وتابع: "فايلر نجح في تسجيل أربعة أهداف في عشر دقائق أمام طنطا، وقام بتطوير أداء أحد أفضل اللاعبين في مصر وهو رمضان صبحي بعدما تراجع مستواه في الموسم الماضي، لكنه أصبح الآن الأفضل في مصر".

وشدد: "تحول أداء الأهلي مع فايلر من الفردية إلى اللعب الجماعي، ولا يوجد لاعب أساسي في الفريق، وتطور معه كل من علي معلول وعمرو السولية فضلا عن العناصر الأخرى مثل لاعب الوسط المالي أليو ديانج".

وأتم مدرب سموحة السابق: "فايلر يقوم بعملية التدوير بشكل صحيح عكس مدربين آخرين لكني لن أذكرهم، وللعلم، أنا أول من اعتمدت على أيمن أشرف كقلب دفاع، إنه يؤدي بشكل جيد لكنه ينقصه السرعات وضربات الرأس".