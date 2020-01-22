مصدر يكشف لمصراوي: الأهلي يوافق على إعارة صلاح محسن إلى سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

حصل صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي على موافقة إدارة ناديه للخروج على سبيل الإعارة للانتقال إلى صفوف فريق سموحة السكندري.

ويأمل صلاح محسن في المشاركة أساسياً حتى نهاية الموسم الجاري من أجل تأمين مقعده في قائمة منتخب مصر الأوليمبي الذي يستعد للمشاركة في أوليمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وأكد مصدر مقرب من صلاح محسن لـ"الخليج 365" أن صلاح محسن نجح في الحصول على موافقة الأهلي من أجل الانتقال إلى سموحة خلال الشتاء الجاري.

ومن المتوقع أن يحسم صلاح محسن انتقاله رسمياً إلى سموحة خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد أن اقتنع السويسري رينيه فايلر بالسماح لمهاجمه الشاب بالرحيل مؤقتاً.