حسام البدري: أتابع باسم مرسي لمعالجة مركزه في المنتخب

أبدى حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر الأول، إعجابه بمستوى مصطفى محمد مهاجم الزمالك، مؤكدًا أنه يقدم أداء جيد إلا أنه مطالب بالثبات على هذا المستوى خاصة وأنه يهبط في بعض المباريات دونمبرر.
وأضاف البدري في تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" ، إنه يتابع جميع اللاعبين في الدورى على أمل اكتشاف عناصر جديدة تستحق الانضمام لصفوف الفراعنة،لافتًا إلى أنه يتابع عن كثب باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي، خاصة في ظل حاجته لمعالجة النقص العددي في مركز المهاجم.
وعن المراكز للأخرى التي يعاني منها المنتخب في الفترة الحالية، أكد حسام البدري أن هناك أزمة أخرى بخلاف المهاجم، وهي مركز الظهير الأيسر.
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