تعرف على موعد مباريات اليوم بالدوري الإنجليزي

تستكمل مساء اليوم الأربعاء ، مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، حيث تقام ثلاث مباريات بالبطولة يأتي في أحد أقطاب كل مباراه ومنهما ليستر سيتي و مانشيستر يونايتد و توتنهام هوتسبير.

وإليكم موعد مبارايات اليوم الأربعاء بالدوري الإنجليزي:-

ليستر سيتي× وست هام يونايتد

يستضيف فريق ليستر سيتي نظيره وست هام يونايتد مساء اليوم الأربعاء ، علي ملعب كينج باور معقل الليستر، في المبارة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي .

موعد مباراة ليستر سيتي و وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:-

حيث تنطلق مباراة ليستر سيتي أمام وست هلم يونايتد مساء اليوم الأربعاء في تمام التاسعة والنصف

بتوقيت القاهرة، و العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.ويمكنكم متابعة هذا اللقاء عبر شاشة قناةbeIN Sports HD 3

توتنهام هوتسبير× نوريتش سيتي

فيما يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره نوريتش سيتي مساء اليوم الأربعاء، علي ملعب استاد توتنهام هوتسبير، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير و نوريتش سيتي والقنوات الناقلة:-

وتنطلق مباراة توتنهام هوتسبير أمام نظيره نوريتش سيتي مساء اليوم الأربعاء، في تمام التاسعة والنصف

بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.ويمكنكم متابعة هذا اللقاء عير شاشة قناةbeIN Sports HD 1

مانشستر يونايتد × بيرنلي

ويستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره بيرنلي مساء اليوم الأربعاء، علي ملعب أولد تريفورد معقل الريدز، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر يونايتد و بيرنلي والقنوات الناقة:-

حيث تنطلق مباراة مانشستر يونايتد أمام بيرنلي مساء اليوم الأربعاء في تمام العارة والربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والربع بتوقيت أبوظبي.

ويمكنكم متابعة هذا اللقاء عبر شاشة قناة

beIN Sports HD 2

ويحتل ليستر سيتي علي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي حتي الأن برصيد برصيد 45 نقطة ، كما يحتل فريق مانشستر يونايتد علي المركز الخامس برصيد 34 نقطة، فيما يأتي توتنهام هوتسبير في المركز الثامن برصيد 31 نقطة ، بعد أن خاضت تلك الفرق 23 مباراة في بطولة البريميرليج.