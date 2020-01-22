كأس ملك إسبانيا.. ريال مدريد في مواجهة اونيونيستا سالامنكا وبرشلونة أمام إيبيزا

ينتظر عشاق الكرة الإسبانية وخاصًا محبي قطبي اللاليجا ، اليوم الأربعاء مباراتان مثيرتان لمتصدري الدوري حتي الأن ، ولكن ضمن منافسات دور ال 32 من كأس ملك إسبانيا.



يحل فريق برشلونة ضيفًا علي نظيره إيبيزا مساء اليوم الأربعاء ، في المباراة التي تجمع بينهما علي ملعب كان ميسيس ، ضمن منافسات دور ال 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة برشلونة و إيبيزا بكأس ملك إسبانيا:-

وتنطلق مباراة برشلونة وإيبيزا مساء اليوم الأربعاء، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، و التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، و العاشرة بتوقيت أبوظبي.

ويمكنكم متابعة هذا اللقاء عبر شاشة قناة

Sport 1 Czechia من كأس ملك إسبانيا. برشلونة × إيبيزايحل فريق برشلونة ضيفًا علي نظيره إيبيزا مساء اليوم الأربعاء ، في المباراة التي تجمع بينهما علي ملعب كان ميسيس ، ضمن منافسات دور ال 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.موعد مباراة برشلونة و إيبيزا بكأس ملك إسبانيا:-وتنطلق مباراة برشلونة وإيبيزا مساء اليوم الأربعاء، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، و التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، و العاشرة بتوقيت أبوظبي.ويمكنكم متابعة هذا اللقاء عبر شاشة قناةSport 1 Czechia ريال مدريد × اونيونيستا سالامنكا

كما يحل فريق ريال مدريد ضيفًا علي نظيره اونيونيستا سالامنكا مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي تجمع بين الفريقين علي ملعب ايلمانتيكو، ضمن منافسات دور ال 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا .

موعد مباراة ريال مدريد و انيونيستا سالامنكا بكأس إيطاليا:-

وتنطاق مباراة ريال مدريد أمام نظيره اونيونيستا سالامنكا مساء اليوم الأربعاء في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

ويمكنكم متابعة هذا اللقاء عبر شاشة قناة

Sport 1 Czechia

وجديرا بالذكر أن فريق برشلونة يتصدر جدول ترتيب من بطولة كأس ملك إسبانيا .موعد مباراة ريال مدريد و انيونيستا سالامنكا بكأس إيطاليا:-وتنطاق مباراة ريال مدريد أمام نظيره اونيونيستا سالامنكا مساء اليوم الأربعاء في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.ويمكنكم متابعة هذا اللقاء عبر شاشة قناةSport 1 Czechiaوجديرا بالذكر أن فريق برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني حتي الأن برصيد 43 نقطة، متساويا في عدد النقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد في نفس عدد النقاط، ولكن يسبقه في الترتيب بسبب فارق الأهداف

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