يستضيف فريق يوفنتوس نظيره روما في قمة إيطالية تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء علي ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو، ضمن منافسات الدور االربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة يوفنتوس وروما بربع نهائي كاس إيطاليا:-

بحل فريق روما الإيطالي ضيفا علي نظيره يوفنتوس مساء اليوم الأربعاء في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الدور الربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، في اللقاء الذي ينطلق في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وروما بربع نهائي كأس إيطاليا:-

ويمكنكم متابعة لقاء يوفنتوس وروما بكأس إيطاليا مساء اليوم الأربعاء عبر شاشة قناة الإيطالية Rai 1

ويذكر أن أخر لقاء قد جمع بين يوفنتوس وروما يوم الأحد الموافق 12 من ياناير الجاري، قد إنتهي بتفوق السيدة العجوز علي الذئاب بثنائية مقابل هدف ، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الدور الربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، في اللقاء الذي ينطلق في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي.ويمكنكم متابعة لقاء يوفنتوس وروما بكأس إيطاليا مساء اليوم الأربعاء عبر شاشة قناة الإيطالية Rai 1ويذكر أن أخر لقاء قد جمع بين يوفنتوس وروما يوم الأحد الموافق 12 من ياناير الجاري، قد إنتهي بتفوق السيدة العجوز علي الذئاب بثنائية مقابل هدف ، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. يوفنتوس يستضيف روما في ربع نهائي كأس إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.