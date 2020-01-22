رسميا.. الأهلي يعير أزارو إلى الاتفاق السعودي

توصل النادي الأهلي لاتفاق نهائي لاعارة لاعبه المغربي وليد أزارو إلى فريق الاتفاق السعودي في شهر يناير الجاري لنهاية الموسم. لنهاية الموسم. ويحصل الأهلي على 750 ألف دولار مقابل إعارة أزارو لنهاية الموسم بجانب أحقية الاتفاق في شراء اللاعب. بجانب أحقية الاتفاق في شراء اللاعب. ومن المقرر أن يقوم الأهلي بقيد اللاعب الجديد السنغالي أليو بادجي على حساب وليد أزارو مهاجم الفريق خلال الساعات القادمة.

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