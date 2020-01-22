نتيجة مباراة ريال مدريد أونيونيستا في كأس ملك إسبانيا

يخوض نادي ريال مدريد مباراة أمام فريق مغمور في إسبانيا يدعى “أونيونيستا”، في إطار مباريات اليوم من كأس ملك إسبانيا.
وتنطلق المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وحتى الآن المباراة غير مذاعة تلفزيونيًا.
اللقاء سوف يلعب على ملعب “بيستاس دل هيلمانتيكو” والذي يقع في مدينة سالمانكا الإسبانية، والتي سوف تستقبل عيدًا اليوم.
ومن المنتظر أن تحتشد جماهير المدينة من أجل استقبال عملاق البلاد ريال مدريد، في مباراة “مجهولة” بالنسبة للكثير من عشاق الميرنجي.
وسيكون المدرب “زين الدين زيدان” على موعد مع التجربة، والدفع ببعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصهم منذ انطلاقة الموسم.
يذكر أن نادي أونيونيستا سالامانكا لا يملك أي تاريخ رسمي ضد ريال مدريد، حيث قضى أغلب تاريخه في الدرجات الدنيا.
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