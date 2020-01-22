مدرب بيراميدز يهدد الزمالك

أبدي محمود فتح الله المدرب العام للفريق الأول بنادي بيراميدز المصري، سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبو فريقه خلال مباراة مصر المقاصة، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، وفاز بها فريقه 3 / .1

وقال فتح الله في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء :”قدمنا مستوى متميز اليوم وحققنا الفوز على فريق محترم، حيث كان ندا قويًا لنا”.

وأضاف :”مباراة اليوم كانت صعبة للغاية، لأننا نلعب على الفوز والمنافس أيضًا كانت لديه رغبة في تحقيق الفوز”.

وأوضح :”المقاصة كان الأفضل في أول ربع ساعة من المباراة وبعد ذلك كانت الأفضلية لنا طوال اللقاء”.

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وتابع :”هذا الفوز كان مُهمًا للغاية بعد النتائج السلبية التي حققناها في الفترة الماضية بالدوري المصري”.

وقال :”هذا الفوز سيقربنا أكثر للمنافسة على المركز الثاني لجدول الدوري، خاصة بعد أبتعاد الأهلي بالصدارة”.

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