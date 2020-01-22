أرسنال يخطف تعادلاً بطعم الفوز من تشيلسي

خطف أرسنال تعادلاً ثميناً جداً من مضيفه تشيلسي متغلباً على الظروف التي واجهته في ديربي لندن.



تغلّب أرسنال على ظروفه السيئة في ديربي لندن وتعادل مع مضيفه تشيلسي 2-2 يوم الثلاثاء ضمن الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.



وتمكن أرسنال المتراجع جداً على سلم الترتيب من إدراك التعادل في مناسبتين وتجاوز نقصه العددي منذ الدقيقة السادسة والعشرين عقب طرد البرازيلي دافيد لويز.



واضطر لويز لعرقلة أبراهام المنفرد بعد خطأ الألماني لينو ليتحصل تشيلسي على ركلة جزاء ترجمها الإيطالي جورجينيو بنجاح (28).



وانتظر أرتيتا حتى الدقيقة الثالثة والستين ليرى فريقه يدرك التعادل بعد مرتدة رائعة من البرازيلي غابريال مارتينيلي.



وعاد تشيلسي للمقدمة مجدداً بهدف من الإسباني أزبيلكويتا (84)، لكن مواطنه بيليرين سدد كرة موزونة اخترقت شباك تشيلسي (87).



ورفع أرسنال رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف فقط عن كريستال بالاس وإيفرتون ونيوكاسل، بينما صار رصيد تشيلسي 40 نقطة في المركز الرابع بفارق ست نقاط مؤقتاً عن مانشستر يونايتد وولفرهامبتون.





المصدر: بي إن سبورت

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