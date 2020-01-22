نابولي يقصي لاتسيو من كأس إيطاليا

أقصى نابولي ضيفه لاتسيو من مسابقة كأس إيطاليا منهياً سلسلة نتائجه الرائعة في الأسابيع الأخيرة.



فجّر نابولي إحدى أكبر مفاجآت كأس إيطاليا عندما تغلّب على ضيفه لاتسيو حامل اللقب 1-0 يوم الثلاثاء في الدور ربع النهائي.



وأنهى نابولي الذي يبحث عن نفسه منذ إقالة أنشيلوتي وتعيين غاتوسو، سلسلة نتائج لاتسيو الممتازة في الفترة الأخيرة.



وسجّل هدف المباراة الوحيد لورينزو إنسيني مع الدقيقة الثانية، إذ أهدر نجم لاتسيو إيموبيلي فرصة التعديل من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة.



وشهد اللقاء طرد الألباني هيساج من صفوف نابولي إثر تلقيه الإنذار الثاني (19)، فيما طرد البرازيلي لوكاس ليفا لاعب لاتسيو مع الدقيقة الـ25.

المصدر: بي إن سبورت

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