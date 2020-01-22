أغويروا ينقذ مانشستر سيتي في تجاوز عقبة شيفيلد



حقق مانشستر سيتي فوزاً عسيراً على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدف نظيف الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجّل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هدف المباراة الوحيد مع مطلع الدقيقة 73.



وعزّز "سيتيزنس" وصافته للـ"بريمرليغ" بعد أن رفع رصيده إلى 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن مطارده ليستر سيتي الذي يواجه ويست هام يونايتد الأربعاء.



أما شيفيلد المتألق هذا الموسم فقد تجمّد رصيده عند 33 نقطة في المرتبة السابعة مؤقتاً.



وهو الفوز الـ16 للـ"سيتي" هذا الموسم مقابل 3 تعادلات و5 هزائم في حين تعرّض شيفيلد لخسارته السابعة مقابل 8 انتصارات و9 تعادلات.



وعاد مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين إلى سكة الانتصارات بعد أن سقط على ملعبه في فخ التعادل مع كريستال بالاس 2-2 في نهاية الأسبوع الماضي.



وشهدت تشكيلة سيتي عودة قطب الدفاع الفرنسي إيميريك لابورت بعد غياب دام خمسة أشهر لإصابة في ركبته.



وعلى الرغم من تسجيله هدفين في مرمى كريستال بالاس، قرر مدرب سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا إراحة الأرجنتيني سيرخيو أغويرو أفضل هداف في تاريخ النادي وأشرك بدلا منه البرازيلي غابريال جيزوس. بيد ان الأخير لم يقدم الشيء الكثير لا بل أضاع ركلة جزاء تصدى لها حارس شيفيلد دين هندرسون المعار إليه من مانشستر يونايتد (35).



وكان هندرسون أحد نجوم المباراة بتصديه لمحاولتين خطيرتين لرحيم ستيرلينغ (19) والأرجنتيني نيكولاس أوتامندي من كرة أكروباتية (25).



وفي الدقيقة 68 شارك أغويرو بدلا من جيزوس وبعد نزوله بخمس دقائق نجح في منح فريقه هدف الفوز بتمريرة عرضية متقنة من صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين. والهدف هو السابع لأغويرو في أربع مباريات لفريقه منذ مطلع العام الحالي والحادي والعشرون له هذا الموسم في مختلف المسابقات.



واهدر ايفرتون فوزا كان في متناوله عندما تقدم على ضيفه نيوكاسل بهدفين نظيفين حتى الدقيقة الاخيرة قبل ان تتلقى شباكه هدفين.



وافتتح المهاجم الايطالي الشاب مويز كين التسجيل للفريق الشمالي مسددا بين ساقي حارس نيوكاسل (30) وهو الاول له منذ انتقاله من يوفنتوس الصيف الماضي، واضاف دومينيك كالفيرت ليفين الثاني (54)، لكن الفرنسي فلوريان لوجون نجح في تسجيل هدفين في الرمق الاخير ليمنح فريقه نقطة ثمينة.



وفي ابرز النتائج الاخرى، سقط كريستال بالاس على ارضه امام ساوثمبتون صفر-2.