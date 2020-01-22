إشبيلية يعبر "ليفانتي" بنجاح في كأس ملك إسبانيا



بلغ إشبيلية دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه ليفانتي بنتيجة 3-1 الثلاثاء.



ودخل الفريقان الى الاستراحة بالتعادل الايجابي 1-1 بعد أن افتتح البرازيلي فرناندو التسجيل لاصحاب الارض في الدقيقة 13 قبل أن يعادل الكوستاريكي اوسكار دوارتي للضيوف في الدقيقة 31.



وأحكم الفريق الاندلسي قبضته على المواجهة في الشوط الثاني مفتتحاً التسجيل في الدقيقة الأولى منه عن طريق الارجنتيني لوكاس اوكامبوس بتسديدة رائعة من خارج المنطقة على يسار الحارس أيتور (46).



وسجل أوليفر توريس هدف الاطمئنان لاشبيلية، رابع الدوري الاسباني، في الدقيقة 78.



من جهته أخرج أوساسونا مستضيفه ريكرياتيفو بالفوز عليه 3-2، وكذلك فعل ريال سرقسطة بالفوز على ضيفه ريال مايوركا 3-1. المصدر: بي إن سبورت

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