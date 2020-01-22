رياضة | موعد مباراة يوفنتوس اليوم| مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد روما في كأس إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة يوفنتوس اليوم| مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد روما في كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب اليانز معقل السيدة العجوز مباراة قوية اليوم ومنتظرة تجمع بين يوفنتوس صاحب الأرض والجمهور ونظيره روما ضمن مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا، فى لقاء سيقوده الحكم جيانلوكا روكي.

موعد مباراة يوفنتوس وروما بكأس إيطاليا

يحل روما ضيف ثقيل على يوفنتوس ضمن مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت السعودية، والثانية عشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات، الثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش.

التشكيل المتوقع لفريق يوفنتوس

Advertisements

حراسة المرمى :بوفون

خط الدفاع : دانيلو – ماتياس دي ليخت – دانيلي روجاني – ساندرو

خط الوسط : أدريان رابيو – رودريجو بينتانكور – ميراليم بيانيتش.

خط الهجوم : بيرنارديسكي – كريستيانو رونالدو – باولو ديبالا

وصل يوفنتوس لهذا الدور، بعدما حقق الفوز على أودينيزي برباعية نظيفة في دور الـ 16 ليصعد لمواجهة روما، بينما فاز اي سي روما على فريق بارما بهدفين دون رد.