رياضة | موعد مباراة ريال مدريد اليوم| مباراة ريال مدريد وأونيونيستا سالامنكا بث مباشر| مشاهدة مباراة الريال beIN Live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد اليوم| مباراة ريال مدريد وأونيونيستا سالامنكا بث مباشر| مشاهدة مباراة الريال beIN Live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق ريال مدريد مواجهة سهلة نسبيًا ضد فريق أونيونيستا سالامنكا اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا، حيث تقام المباراة على ملعب "إيلمانتيكو" معقل الأخير.

وتأهل فريق ريال مدريد لدور الـ 32 مباشرة بعد اعفائه من خوض مباريات الأدوار التمهيدية، بينما صعد فريق أونيونيستا سالامنكا بعدما تجاوز عقبة فريق دبورتيفو لاكورونا بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 في الدور التمهيدي الثاني بالبطولة المحلية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد سالامنكا بكأس إسبانيا:

Advertisements

تقام مباراة ريال مدريد ضد سالامنكا في دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

وكانت تقارير صحفية أكدت احتمالية تأجيل مباراة ريال مدريد وسالامنكا بسبب سقوط الثلوج على ملعب "ايلمانتيكو" الذي يستضيف المباراة، حيث تغطي الثلوج أرضية الملعب بالكامل مما يعيق اللاعبين عن خوض المباراة، ويحاول العاملون بالملعب ازالة الثلوج واظهار العشب الأخضر خلال الساعات القادمة قبل انطلاق المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد سالامنكا:

يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد سالامنكا في العاشرة مساءًا عبر روابط البث المباشر المتوفرة عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي بجودة فائقة تناسب جميع السرعات، كما تذاع المباراة عبر القنوات المفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة أبرزها، Sport 1 Czechia ، Cuatro ، Sport 2 Hungary ، Sport TV 5 ، تابعوا البث المباشر لمباريات كأس إسبانيا على رابط الاسطورة liv7hd .