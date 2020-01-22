رياضة | عاجل.. البدري يوجه نصيحة لمصطفي محمد.. ويبعث رسالة لباسم مرسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. البدري يوجه نصيحة لمصطفي محمد.. ويبعث رسالة لباسم مرسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد البدري اليوم فى تصريحات تليفزيونية ان مصطفي محمد يقدم أداء جيد مع الزمالك، ونصيحته له هو الثبات على ذلك المستوي، موضحًا انه هناك وقت مستوي مهاجم الزمالك يهبط دون مبرر.
كما تحدث المدير الفنى لمنتخب مصر حول مركز المهاجم مؤكدًا انه يتابع عن كثب باسم مرسي مهاجم نادي الانتاج الحربي، من أجل التغلب على النقص العددي فى ذلك المركز.
ويستعد منتخب مصر لبدء مشواره فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، بعدما أقيمت قرعة الدور الثانى والتى أسفرت عن وقوع الفراعنة بجانب كل من ليبيا والجابون وأنجولا
مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم
الجولة الأولى: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020
الجولة الثانية: من 9 إلى 17 نوفمبر 2020
الجولتان الثالثة والرابعة: من 22 إلى 30 مارس 2021
الجولة الخامسة: من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021
الجولة السادسة: من 4 إلى 12 أكتوبر 2021