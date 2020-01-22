رياضة | يوفنتوس ضد روما.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس ضد روما.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسضيف فريق يوفنتوس الإيطالي اليوم الأربعاء 22 يناير نظيره فريق روما، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، وذلك على أرضية ملعب أليانز بمدينة تورينو.

وتمثل المباراة أهمية خاصة للفريقين، بالأخص فريق روما الذي يسعى للمنافسة بقوة على بطولة كأس إيطاليا، في ظل إبتعاده عن الصورة نسبياً في الدوري الإيطالي، ومن ثم الحصول على بطولة الكأس في أولى مواسم المدرب البرازيلي باولو فونسيكا.

من جهته، يأمل يوفنتوس بقيادة مدربه ماوريسيو ساري في السير على طريق الحصول على الثلاثية، والتي سيكون أولى ألقابها هي بطولة كأس إيطاليا.

وصل يوفنتوس لهذا الدور، بعد أن تخطى عقبة أودينيزي برباعية نظيفة في دور الـ 16، بينما فاز روما على بارما بهدفين نظيفين في نفس الدور.

يذكر أن الفريقين تواجها منذ أيام قليلة بملعب أوليمبيكو في الجولة 19 من الدوري الإيطالي، وفاز يوفنتوس بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يواجه الطرف الفائز من هذا اللقاء، الفائز من مباراة تورينو ضد ميلان، والمقرر إقامتها يوم 28 يناير المقبل.

موعد مباراة يوفنتوس ضد روما

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثانية عشرة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي، التاسعة إلا ربع بتوقيت الجزائر وتونس، الثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش.

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد روما

شهدت مباراة الفريقين الماضية في الدوري إصابتين قاسيتين لنجم دفاع يوفنتوس ميريح ديمرال ولاعب روما نيكولو زانيولو واللذين أصيبا بالرباط الصليبي.

ويغيب عن يوفنتوس جورجيو كيليني وسامي خضيرة، فيما يغيب عن روما دافيد زاباكوستا وهينريك ميختاريان وإيدين دزيكو، وبذلك سيكون التشكيل المتوقع للفريقين على النحو التالي.

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تشكيل يوفنتوس

بوفون

دانيلو – ماتياس دي ليخت – دانيلي روجاني – أليكس ساندرو

أدريان رابيو – رودريجو بينتانكور – ميراليم بيانيتش.

فيديريكو بيرنارديسكي – كريستيانو رونالدو – باولو ديبالا.

تشكيل روما

باو لوبيز

أليساندرو فلورينزي – جيانلوكا مانشيني – كريس سمولينج – أليسكندر كولاروف.

بريان كريستانتي – أمادو دياوارا

دييجو بيروتي – لورينزو بيليجريني – جينكيز أوندير

نيكولا كالينيتش.