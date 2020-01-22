رياضة | قرعة تصفييات كأس العالم 2022| طريق الفراعنة معبأ بالضباب في النهاية.. وغانا شبح يلوح في الأفق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرعة تصفييات كأس العالم 2022| طريق الفراعنة معبأ بالضباب في النهاية.. وغانا شبح يلوح في الأفق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أمس الثلاثاء فعاليات قرعة تصفييات كأس العالم 2022 عن القارة الأفريقية حيث أوقعت المنتخب المصري رفقة منتخبات ليبيا والجابون وأنجولا في المجموعة السادسة التي تنطلق أولى جولاتها مطلع أكتوبر المقبل.

ما أسفرت عنه قرعة تصفييات كأس العالم 2022

وأسفرت قرعة تصفييات كأس العالم 2022 عن اكتمال فرق المجموعات الـ10 التي سيصعد متصدريها إلى المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات مونديال قطر المقبل وجاءت المجموعات كالتالي:_

المجموعة الأولى: الجزائر - بوركينا فاسو - النيجر - جيبوتي

المجموعة الثانية: تونس - زامبيا - موريتانيا - غينيا الاستوائية

المجموعة الثالثة: نيجيريا - كاب فيردي - إفريقيا الوسطى - ليبيريا

المجموعة الرابعة: الكاميرون - كوت ديفوار - موزمبيق - مالاوي

المجموعة الخامسة: مالي - أوغندا - كينيا - رواندا

المجموعة السادسة: مصر - الجابون - ليبيا - أنجولا

المجموعة السابعة: غانا - جنوب إفريقيا - زيمبابوي - إثيوبيا

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المجموعة الثامنة: السنغال - الكونغو - ناميبيا - توجو

المجموعة التاسعة: المغرب - غينيا - غينيا بيساو - السودان

المجموعة العاشرة: الكونغو الديمقراطية - بنين - مدغشقر - تنزانيا.

طريق منتخب مصر سهل نسبياً في بدايته معبأ بالضباب في نهايته

وبالنظر إلى المجموعة السادسة حيث يوجد منتخب الفراعنة فإن الموجهات تميل نسبياً لصالح منتخب مصر الذي توفق تاريخياً على منتخبات ليبيا والجابون وأنجولا حيث حقق أبناء النيل الفوز على جميعهم في 19 مواجهة وعرف الخسارة في 5 مواجهات من منتخب فرسان البحر المتوسط.

صعود المنتخب المصري عن المجموعة السادسة أمر وارد بقوة في ظل الإمكانات الفنية والتسويقية للاعبي الفراعنة وعلى رأسهم النجم العالمي محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي ومحمود تريزيجية مهاجم أستون فيلا بينما يعتبر المهاجم أوباميانج هوا ثاني أبرز لاعبي المجموعة السادسة وهوا كابتن المنتخب الجابوني.

طريق منتخب مصر معبأ بالضباب وصراع غانا قد يتجدد

عودة نظام الصعود إلى نهائيات كأس العالم القديم جعل جماهير المنتخب المصري تبدو قلقة من المرحلة النهائية الذهاب والاياب حيث خرج المنتخب المصري من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 على يد منتخب غانا الذي اكتسح الفراعنة بسداسية مقابل هدف قبل أن يفوز منتخب الساجدين في الاياب بنتيجة هدفين مقابل هدف ليصعد منتخب النجوم السوداء إلى نهائيات كأس العالم وقتها.

موعد المرحلة الأخيرة من تصفييات كأس العالم 2022

ومن المقرر أن تُقام المرحلة الأخيرة من تصفييات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من -8 إلى 16 نوفمبر من العام 2021 ذهاب وإياب (المرحلة النهائية) حيث تتواجه المنتخبات التي تصدرت مجموعتها وفقاً لقرعة سيجريها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومن ثم الفرق التي تفوز بمجموع المباراتين تصعد مباشرةً إلى نهائيات كأس العالم 2022.