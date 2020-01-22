رياضة | نجم ريال مدريد الأخير في خيارات زيدان هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد الأخير في خيارات زيدان هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت علاقة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، غير جيدة مع النجم الويلزي جاريث بيل خلال الفترة الماضية بعد مشاكل اللاعب الكثيرة داخل وخارج الملعب.

نجم ريال مدريد الأخير في خيارات زيدان هذا الموسم:

بدأ جاريث بيب مشواره هذا الموسم مع ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، لكن بعد ذلك بدأت الإصابات بالعودة من جديد مع فريقه الوطني بالإضافة إلى مشكلته الشهيرة مما جعله يستغل فترته في الفالديبياس للتعافي من جديد في فبراير ثم ذهب لمنتخبه الوطني دون أن يلعب لريال مدريد خلال تلك الفترة حيث غاب الويلزي عن 14 من أصل 28 مباراة رسمية لعبها الفريق، وأصبح مركزه الأخير في ترتيب اللاعبين لأخذ فرصتهم هذا الموسم مع زيدان يتقدمه رودريجو وإيسكو وفينيسيوس، وكذلك لوكاس فاسكيز، بعمر الـ30 عليه أن يحاول للفوز بمركزه من جديد في التشكيلة.

Advertisements

لم يستطع السفر مع الفريق الملكي الي المملكة العربية السعودية من أجل السوبر الإسباني، واستطاع زيدان المشاركة بكلٍّ من إيسكو ورودريجو ويوفيتش وفينيسيوس حتى ماريانو شارك في دقائق عديدة في كأس السوبر لم تكن الغيابات مؤثرة على ريال مدريد بل حقق البطولة بمن حضر، دائمًا ما كان هناك لاعبون يواصلون بمنح الفريق للبطولات، وفي السعودية استطاع فالفيردي وميندي ورودريغو وفينيسيوس ويوفيتش وكذلك ماريانو في المساهمة بالبطولة على الرغم من الغيابات.

الفرصة الوحيدة أمام نجم ريال مدريد للعودة للتشكيل:

يجب على بيل أن يُحسّن أداءه لكي يستطيع كسب مركزه كما أنه لم يكن حاضرًا ضد إشبيلية لكن الفريق استطاع تحقيق النقاط الثلاث، وواصل الفريق مسيرته بالانتصارات المتتالية من دونه حيث لعب بيل 14 مباراة في هذا الموسم، 12 منها في الليغا، استطاع أن يسجل هدفين فقط ويصنع مثلها، وفي دوري الأبطال لم يُقدّم الإضافة في مباراتين لعبها، لديه 5 أشهر لمحاولة كسب مركزه وإذا فشل فمن المرجّح وضعه في سوق الانتقالات القادمة للرحيل عن صفوف النادي الملكي.