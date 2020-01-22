رياضة | التاريخ يجيب.. هل يصعد منتخب مصر عن المجموعة السادسة من تصفييات كأس العالم 2022 ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التاريخ يجيب.. هل يصعد منتخب مصر عن المجموعة السادسة من تصفييات كأس العالم 2022 ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُسدل الستار عن مجموعات التصفييات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر ، حيث وقع منتخب مصر على رأس المجموعة السادسة رفقة منتخبات ليبيا والجابون وأنجولا.

هل يصعد منتخب مصر متصدراً للمجموعة السادسة ؟

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام مباريات منتخب مصر تاريخياً مع خصومه في المجموعة السادسة من التصفييات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ، لنعرف سوا ماذا تفعل الفراعنة حينما تواجه ليبيا ، الجابون وأنجولا ؟

منتخب مصر ضد أنجولا .. تفوق الفراعنة بشرة خير

يفتتح منتخب مصر مباريات الجولة الأولى من التصفييات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بمواجهة المنتخب الأنجولي خلال الفترة من 5-13 أكتوبر 2020 وتعتبر مواجهات الفراعنة ضد الغزلان السوداء تاريخياً بشرة خير للجماهير المصرية فالأخير لم يعرف الفوز قط على منتخب الساجدين.

منتخب مصر واجه أنجولا في 5 مناسبات ، حقق الفراعنة الفوز في 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

سجل لاعبو منتخب مصر 8 أهداف، بينما استقبلت شباكهم 5 أهداف أنجولية.

مواجهات منتخب مصر ضد أنجولا في تصفييات كأس العالم

وبالحديث عن المواجهة المرتقبة بين كلا المنتخبين فإن منتخب مصر تقابل مع نظيره الأنجولي مرتين، حقق الفوز في مباراة وتعادل في الثانية في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

المباراة الأولى جمعت بينهما في 11 أكتوبر 1992، وانتهت بفوز منتخب مصر بهدف دون رد، سجله حسام حسن، بينما حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإياب في أنجولا يوم 18 يناير 1993.

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منتخب مصر ضد ليبيا .. تفوق كاسح لمنتخب الساجدين

وفي الجولة الثانية يواجه منتخب مصر نظيره ليبيا خلال الفترة من 9-17 نوفمبر 2020 حيث تواجه كلا الفريقين من قبل في 21 مباراة، حقق الفراعنة الفوز في 13 مقابل 5 انتصارات لفرسان البحر المتوسط، بينما حسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.

سجل لاعبو منتخب مصر 52 هدفا، مقابل 23 هدفا لمنتخب ليبيا.

مواجهات الشقيقين في تصفييات كأس العالم

جمعت تصفييات القارة السمراء المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2006 الشقيقين العربيين مرتين حيث كانت المباراة الأولى خضراء حقق منتخب ليبيا فيها الفوز بنتيجة 2-1، سجل هدف الفراعنة الوحيد لاعبه عمرو زكي، و في مباراة الإياب حقق منتخب الساجدين الفوز بنتيجة 4-1.

سجل أهداف منتخب مصر كل من أحمد حسام ميدو – عماد متعب "هدفين" و أحمد حسن.

منتخب مصر ضد الجابون .. الفراعنة لا تعرف سوى الفوز

وعلى الجانب الآخر يواجه منتخب مصر منافسه الجابوني ذهابا وإياباً في الجولة الثالثة والرابعة من التصفييات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 خلال الفترة من 22-30 مارس 2021.

واجه منتخب الفراعنة نظيره الجابوني تاريخياً في 3 مباريات، حقق أبناء النيل الانتصار فيها بالكامل وسجل لاعبوه 10 أهداف.

إجابة التاريخ واضحة .. نعم منتخب مصر يقدر

وبالنظر على تاريخ مواجهات منتخب مصر مع منافسيه في المجموعة السادسة من التصفييات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 نجد تفوق واضح المعالم لمنتخب الفراعنة على حساب منتخبات أنجولا وليبيا والجابون لذا فإن التاريخ بنفسه يقف بجوار أبناء النيل فهل يستثمر ذلك حسام البدري أم لعنصر المفاجأة رأي آخر ؟