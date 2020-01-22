رياضة | أهداف مباراة - تشيلسي 2 × 2 آرسنال | الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - تشيلسي 2 × 2 آرسنال | الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت المباراة التي جمعت بين نادي تشيلسي الإنجليزي ونظيره نادي أرسنال بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

وسجل هدفي تشيلسي كل من جورجينهو في الدقيقة 28 عن طريق ركلة جزاء وسيزار أزبليكويتا في الدقيقة 84 بينما سجل هدفي أرسنال كل من جابرييل مارتينلي في الدقيقة 63 وهيكتور برلين في الدقيقة 87 كما شهدت المباراة طرد دافيد لويز لاعب أرسنال في الدقيقة 26 لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.