شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطالب لاعبي المصري بانتزاع بطاقة التأهل بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى جلسة مع اللاعبين أكد لهم ضرورة الفوز فى اللقاء المقبل أمام نوذابيو الموريتانى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية المقرر إقامتها الأحد المقبل باستاد الإسكندرية والتى تتيح للفريق الصعود رسميا لدور الثمانية من البطولة بعد الهزيمتين اللذان تلقاهما الفريق أمام بيراميدز فى الجولتين الثالثة والرابعة.

ومن المتوقع أن يُعيد جلال عددا من اللاعبين الذين ابتعدوا عن التشكيل الأساسى فى اللقاء الاخير فى تلك المواجهة على رأسهم احمد مسعود حارس المرمى وإسلام أبو سليمة مدافع الفريق والفلسطينى محمود وادى هداف الفريق.

من ناحية أخرى شدد مصدر مسئول داخل مجلس إدارة المصرى على ثقة المجلس فى تجاوز سلسلة النتائج السلبية التى حققها الفريق مؤخرا بالدورى خاصة مع قيادة إيهاب جلال للفريق، مؤكدا أنه لا نية مطلقا بتغيير الجهاز الفنى، وأن الإدارة تسعى خلال الأيام المقبلة لتفعيل تجديد عقد المدير الفنى، خاصة أن الجميع يعلم إمكانياته الفنية وأن الكرة فيها كل شئ ولن تستمر فى العناد كثيرا وستعطى الفريق فى المباريات المقبلة.

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وأضاف نفس المصدر أن المصرى يعانى من غيابات أكثر من 10 لاعبين منهم 3 لاعبين قاموا بإجراء عمليات جراحية وسيغيبوا فترة طويلة ، بالإضافة لوجود أزمة القيد الموجودة حاليا والتى تمنع الفريق من إبرام أى صفقة فى الوقت الحالى.

فيما ينتظر مسئولو المصرى البورسعيدى وصول فاكس رسمى من الاتحاد الدولى لاتحاد الكرة المصرى، لإنهاء أزمة القيد الشتوى بعدما قام اللاعب الشيخ موكورو بحل أزمته مع ناديه السابق الهلال السودانى، وشارك مع الفريق البورسعيدى فى لقائه الأخير بالدورى أمام أسوان والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما.

ورغم إنهاء الأزمة تماما إلا أن الاتحاد المصرى يرفض الدخول طرف فى الأزمة مؤكدا لمسئولى المصرى أنه لن يتم قيد أى لاعب جديد للفريق البورسعيدى، إلا بعد وصول ما يفيد بإنهاء الأزمة من الاتحاد الدولى، وهو ما تفهمه مسئولو المصرى، خاصة أنه ما زال هناك 10 أيام فى فترة القيد بالميركاتو الشتوى.