شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. تركي آل الشيخ يطالب الأهلي بحسم رئاسته الشرفية للنادي (نص الخطاب) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، خطابًا إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وقال «آل الشيخ» في خطابه الذي نشر في صفحته على «فيس بوك»، الأربعاء: «لقد تشرفت بالرئاسة الشرفية للنادي الممنوحة لي من مجلس إدارتكم وتمنيت خدمة الكيان وسأظل إن شاء الله، لقد تقدمت باستقالتي بتاريخ 25_5_2018، ولم يتم إشعاري رسميًا حتى اللحظة بقبول الاستقالة».

وأضاف: «آمل من مجلسكم المحترم سرعة حسم الموضوع وإشعاري بأقرب وقت ممكن، متمنيًا للنادي الأهلي الكبير ولكم كل التوفيق والنجاح ولمصر الحبيبة الخير والازدهار وسأستمر عاشقًا للنادي ومن جمهوره».