عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نابولى يطيح بحامل اللقب ويتأهل لنصف نهائى كأس إيطاليا

الأربعاء 22 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أطاح نادى نابولي بمنافسه لاتسيو بطل الكأس فى النسخة الماضية وصعد للدور نصف النهائي لمنافسات كأس إيطاليا بعد التغلب عليه بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "سان باولو".



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وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق لورنزو إنسيني، نجم البارتينوبي في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، وأهدر شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، ركلة جزاء في الدقيقة 10، كما شهدت المباراة طرد السيد هساي، لاعب نابولي في الدقيقة 19، كما تعرض لوكاس ليفا، لاعب لاتسيو للطرد في الدقيقة 25.

نجح نادي نابولي صاحب الأرض والجمهور المباراة، فى تحقيق الفوز لتعويض نتائجه السيئة في بطولة الدوري، بعد الهزيمة الأخيرة التى تعرض لها أمام فريق فورنتينا بهدفين مقابل لا شيء، فى الجولة السابقة من مسابقة الدوري الإيطالي.

وصعد فريق نابولى إلى دور ربع النهائى فى بطولة كأس إيطاليا، بعد الفوز على فريق برويجيا بهدفين مقابل لا شيء، وبينما تأهل فريق لاتسيو إلى دور ربع النهائي، بعد الفوز على فريق كريمونيسي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.