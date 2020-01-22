عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التعادل يحسم ديربي لندن في ليلة طرد لويز وسقوط كانتي

الأربعاء 22 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

فى مباراة مثيرة، تعادل فريق تشيلسي أمام ضيفه أرسنال بنتيجة 2-2، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، فى ديربى العاصمة البريطانية "لندن"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



تشيلسي ضد آرسنال

جاء الهدف الأول فى الدقيقة 28 بأقدام الدولي الإيطالي جورجينهو من ركلة جزاء بالتخصص، وذلك بعد طرد البرازيلي دافيد لويز لاعب أرسنال المتسبب في ركلة الجزاء بعد تدخل على أبراهام، لينتهي الشوط الأول 1-0.

في الشوط الثاني، تعادل أرسنال فى الدقيقة 63 بعد سقوط فادح من النجم الفرنسي نيجولو كانتي فى منتصف الملعب على طريقة أسطورة ليفربول ستيفين جيرارد فى مباراته الشهيرة عام 2014 امام تشيلسي، وقد تسبب هذا الخطأ وقتها في ضياع اللقب عن الريدز.

Advertisements

سقوط كانتي كلف تشيلسي هدفا، بعدما وصلت الكرة إلى البرازيلي الواعد مارتينيلي مهاجم أرسنال الذى انفرد بالمرمى ووضع الكرة بسهولة ليتعادل 1-1، وقد غادر كانتي الملعب فيما بعد وحل بدلا منه ماسون مونت.

وجاءت قمة الإثارة في الدقيقة 84 عندما سجل سيزار أزبلكويتا قائد تشيلسي هدف التقدم 2-1، قبل أن يتعادل بعدها بثلاث دقائق فقط الإسباني هيكتور بيليرين للجانرز لتنتهي المباراة 2-2.

التعادل جعل تشيلسي يحتفظ بالمركز الرابع برصيد 40 نقطة، فيما احتل أرسنال المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

يذكر أن ليفربول الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة متفوقا بفارق 13 نقطة، عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثانى، برصيد 51 نقطة.