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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. تركي آل الشيخ يرسل بيان رسمي للأهلي بسبب رئاسة النادي الشرفية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. تركي آل الشيخ يرسل بيان رسمي للأهلي بسبب رئاسة النادي الشرفية
الأربعاء 22 يناير 2020
الخليج 365
أرسل رئيس هيئة الترفيه السعودية والمستشار بالديوان الملكي بالمملكة، تركي آل الشيخ بيان مالك نادي ألميريا الإسباني بيان رسمي للنادي الأهلي، منذ لحظات.
وجاء في بيان آل الشيخ إستفسار رسمي عن رئاسة النادي الشرفية، وأـنه لم يصله أي تأكيد إلي اليوم عن قبلو استقالته من هذا المنصب في أغسطس من عام 2018.
وطالب آل الشيخ إدارة الأهلي المصري بالرد على الأمر بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، من أجل حسم الأمر في أسرع وقت ممكن على حد ما جاء في البيان.
كما أكد آل الشيخ في بيانه المنشور عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أنه سيظل داعم للنادي الأهلي ولن يتخاذل أبداً في ذلك.
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