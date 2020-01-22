شكرا لقرائتكم النحاس يعلن الطوارئ بين ذئاب الجبل بهد الهزيمة من الاهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون حالة الطوارئ فى صفوفه بعد الخسارة من الاهلى بهدفين نظيفين مساء الاحد الماضي بالجولة 14 للدوري العام، حيث أكتشف المدير الفنى ثلاث ثغرات بفريقه وبدأ يعكف على وضع حلول عاجلة لها لمواصلة العروض القوية في الفترة المقبلة.

ويعاني المقاولون العرب من الأخطاء الدفاعية الساذجة التي تكررت في أكثر من مباراة رغم امتلاك الفريق ثالث أقوى خط دفاع في المسابقة المحلية حتى الآن بعد الأهلي والزمالك، فلم تستقبل شباك المقاولون سوى 10 أهداف منذ انطلاق الموسم، إلا أن خطأ الهدف الثاني للأهلي استدعى التدخل السريع من النحاس بعدما كان الفريق قريباً من معادلة النتيجة أمام الفريق الأحمر بعد طرد رامي ربيعه مدافع الأهلي.

كما وجه عماد النحاس تعليماته للاعبي المقاولون بعدم الانشغال بالقرارات التحكيمية والخروج من أجواء المباراة وهو ما شهدته مباراة الأهلي بعد إحراز الفريق الأحمر لهدف التقدم على المقاولون، بالإضافة إلى ذلك يبحث مدرب المقاولون عن حل جديد لأزمة إهدار الفرص السهلة التي لازمت الفريق في مباراته الأخيرة للحفاظ على موقع المقاولون في المربع الذهبي حتى نهاية الموسم.

على صعيد آخر يواصل فريق المقاولون العرب استعداداته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعداداً لمباراة الجولة من عمر مسابقة الدوري العام والتي ستجمع ذئاب الجبل بنادي طنطا الأحد المقبل.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 29 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 36 نقطة، حيث فاز ذئاب الجبل في 9 مباريات وتعادلوا في ثلاثة وخسروا اثنتين كانتا أمام الأهلي والزمالك.

وجاءت انتصارات المقاولون منذ انطلاق المسابقة المحلية على حساب فرق: طلائع الجيش 1/0، الانتاج الحربي 1/0، أسوان 2/1، الجونة 2/0، المصري 1/0، حرس الحدود 1/0، الاسماعيلي 2/0، الاتحاد 1/0، إف سي مصر 3/1.

فيما تعادل المقاولون مع سموحة 2/2 ومصر المقاصة بهدف لمثله.

واستأنف الفريق تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر بعد الخسارة في الجولة الأخيرة أمام النادي الأهلي بنتيجة 2/0، في لقاء الجولة 14، ليواصل استعداداته لمواجهة طنطا، والتي تقام يوم 26 يناير الجاري ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام.