شكرا لقرائتكم تركي أل الشيخ يطالب الأهلي بقبول استقالته من الرئاسة الشرفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب المستشار تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، النادي الأهلي بسرعة حسم موقف القلعة الحمراء تجاه الاستقالة التي تقدم بها من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.

وقال أل الشيخ في بيان رسمي، نشره على صفحته الشخصية على فيسبوك، أنه تشرف بالرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، ولكنه تقدم باستقالته بتاريخ 25 مايو من العام 2018، لكن الأهلي لم يخطره حتى الآن بقرار المجلس من هذه الاستقالة والموافقة عليها.

وزار تركي آل الشيخ في وقت سابق الخطيب في منزله للاطمئنان على صحته، وهي الخطوة التي أنهت الخلاف بين آل الشيخ الذي كان يشغل منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، ومحمود الخطيب.

وقتها أستقبل محمود الخطيب بمنزله، المستشار تركي آل الشيخ، والذي حضر للقاهرة في زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية للكابتن الخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين.

وعبر محمود الخطيب، عن "امتنانه وتقديره البالغ لزيارة المستشار تركي آل الشيخ، واهتمامه بالاطمئنان على صحته؛ سواء من خلال الوفد الرسمي الذي حضر ممثلًا له، أو من خلال حضوره بنفسه".

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وكان رئيس هيئة الترفيه السعودي، قال في وقت سابق، مسامحته لجميع من أساؤوا له من جماهير الأهلي، مشيرًا إلى أنه سيفتح "صفحة جديدة" في حب كيان النادي الأهلي.

وشهدت العلاقة بين إدارة الأهلي وآل الشيخ خلافات وصلت إلى حد التقاضي، قبل أن يعود الأخير ويسحب جميع القضايا المقدمة بحق أعضاء النادي.

وجاء بيان أل الشيخ كالتالي: