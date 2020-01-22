شكرا لقرائتكم تاكيس جونيس يمنح لاعبي وادى دجلة راحة 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، بعد أن خاض اللاعبون تدريب استشفائي أمس الثلاثاء عقب العودة من أسوان، واقتناص ثلاث نقاط غالية بالفوز على تماسيح النيل بنتيجة 3 / 1 بالجولة الرابعة عشر، وافتتح حسام عرفات التسجيل لدجلة فى الدقيقة 17 قبل أن يضيف عبد الكبير الوادى وأحمد بيكهام الهدفين الثانى والثالث على الترتيب، وسجل فادى فريد مهاجم نادى أسوان الهدف الأول لفريقه فى شباك وادى دجلة ليقلص الفارق فى الدقيقة 65 بعد متابعة لركلة جزاء حصل عليها مهاجم أبناء الجنوب، حيث سددها فريد وتصدى لها حارس وادى دجلة قبل أن يتابع فادى فريد الكرة ويسددها بقوة فى الشباك الدجلاوية.

بهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى النقطة 13 ليتقدم 4 مراكز ليحتل المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد أسوان عند النقطة 9 فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.

Advertisements

وكان تاكيس جونيس، اتفق مع محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق، على عودته للتشكيل الأساسى أمام الزمالك، بعدما فضل منحه راحة فى المباراتين الماضيتين أمام الإنتاج الحربى، ثم أسوان، ودفع بخالد وليد فى مركز حراسة المرمى من أجل إزالة الضغوطات عن "أوسة" واتاحة فرصة المشاركة لخالد وليد.

ورغم أن المدير الفنى كان استقر على عودة عبد المنصف لحراسة عرين الفريق أمام أسوان، إلا أنه عاد وفضل منحه راحة اضافية والاتفاق مع الحارس على الاستعداد بقوة لمواجهة الزمالك، وكان تاكيس جونيس أشاد بمحمد عبد المنصف، قائلاً: "أوسة أسطورة فى هذه البلد، هو يلعب لمدة عام ونصف متتالي دون التوقف فى مباراة واحدة، وهذا الأمر لا يحدث حتى فى أوروبا".