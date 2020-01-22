شكرا لقرائتكم حسام البدري: مجموعتنا ليست سهلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ، علي قوة التصنيف الثاني بقرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن التصنيف الثاني قوي وله باع طويل في البطولات الإفريقية مثل الجابون.

وقال البدري في تصريحات لقناة "أون سبورت": "منتخب ليبيا في المستوى الثالث وأنجولا في الرابع لهما باع أيضًا طويل، ونرى فرق أنجولا بشكل كثيف في دوري الأبطال"، مضيفاً أن المجموعة ليست سهلة كما يدعي البعض .

أسفرت قرعة الدور الثاني للتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون، ليبيا، أنجولا، وذلك خلال القرعة اتى اقيمت اليوم في أحد فنادق القاهرة بمشاركة العديد من النجوم ومسئولي المنتخبات.

وأضاف البدري : "المجموعة ليست سهلة إطلاقًا، المجموعة صعبة، الجابون تمتلك لاعبين على مستوى جيد ومحترفون"، وتابع: " ليبيا حتى وإن كان ليس لديهم دوري فهم فريق جيد، ولكن بمجهودنا وبرغبتنا الكبيرة سنحاول تقديم كل شيء".

وتابع البدري، "نتابع جميع اللاعبين ونتواصل مع المحترفين وخاصة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للإطمئنان عليهم".

وأوضح المدير الفني للمنتخب ، " لا ألتفت لعبارات التقليل من مجموعة مصر" متابعاً " باب المنتخب مفتوح للجميع والفريق محتاج للانسجام بين اللاعبين واحتاج فترات توقف إضافية"، مضيفاً " اتمني أن ضم 8 لاعبين جدد فى التجمع القادم ".

واختتم: "متفائل ولابد أن نستعد بشكل جيد، والمجموعة ليست صعبة وجهاز الفراعنة يحترم جميع المنتخبات في المجموعة وستعمل بشكل كبير علي اعداد وتحضير فريقه"، وأضاف انه علي ثقة كبيرة فى قدرة اللاعبين ورغبتهم الكبيرة مع رغبة جميع اعضاء الجهاز الفني في الفوز وتحقيق حلم المصريين والتأهل للمونديال.

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أسفرت قرعة الدور الثانى للتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون، ليبيا، أنجولا، وذلك خلال القرعة اتى اقيمت اليوم فى أحد فنادق القاهرة بمشاركة العديد من النجوم ومسئولى المنتخبات.

ويلعب المنتخب الوطني مع بقية المنتخبات الجولات الست في التصفيات خلال الأيام التالية:

الجولة الأولى: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020

الجولة الثانية: من 9 إلى 17 نوفمبر 2020

الجولتان الثالثة والرابعة: من 22 إلى 30 مارس 2021

الجولة الخامسة: من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021

الجولة السادسة: من 4 إلى 12 أكتوبر 2021