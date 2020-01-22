شكرا لقرائتكم أسامة نبيه لـ حسام البدري : النتائج هي الضامن الوحيد لاستمرارك مع الفراعنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة نبيه مدرب المنتخب الوطني السابق ، أن مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ليست سهلة ، مشيراً إلي أنه لا يعترف بالتصنيفات للمنتخبات لأن جميع الفرق أصبحت صعبة خاصة في القارة الإفريقية .

ووجه نبيه رسالة إلي حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني خلال تصريحات لقناة أون سبورت ، النتائج هي الضامن الوحيد لاستمرارك مع الفراعنة، مؤكداً أن النظام الماضي للتأهل إلي المونديال أفضل من النظام حالي .

وأضاف نبيه ، "الدوري المصري لم يفرز عناصر جديدة لمنتخب مصر، ولا بد من الاعتماد على العناصر الأساسية، وصناعة اللاعب الدولي لا تتم منذ يوم وليلة، الموضوع يحتاج أن يبدأ من قطاع الناشئين".

وأكد نبيه ، أن عبد الله السعيد لاعب بيراميدز حاجز مكانه في المنتخب لمدة خمس سنين قادمة نظراً للمستوي المميز الذي يقدمه، واختار نبيه تشكيل منتخب مصر في الوقت الحالي ، حيث جاء محمد الشناوي في حراسة المرمي ، وفي الدفاع عمر جابر ، محمود علاء ، أحمد حجازي، أحمد أبو الفتوح، وفي الوسط طارق حامد ومحمد النني وعبد الله السعيد ومحمد صلاح وتريزيجيه ، وفي الهجوم مصطفي محمد .

وواصل نبيه : " محمد صلاح لاعب ملتزم ومنضبط، هناك خطوط عريضة يريد صلاح أن يعرفها ولابد أن يتحدث فيها مع الجهاز الفني، وللعلم هو التعامل معه سهل جدًا وأنا عملت معه ولم أشعر أن هناك مشكلة في التعامل معه".

أسفرت قرعة الدور الثانى للتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون، ليبيا، أنجولا، وذلك خلال القرعة اتى اقيمت اليوم فى أحد فنادق القاهرة بمشاركة العديد من النجوم ومسئولى المنتخبات.

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ويلعب المنتخب الوطني مع بقية المنتخبات الجولات الست في التصفيات خلال الأيام التالية:

الجولة الأولى: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020

الجولة الثانية: من 9 إلى 17 نوفمبر 2020

الجولتان الثالثة والرابعة: من 22 إلى 30 مارس 2021

الجولة الخامسة: من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021

الجولة السادسة: من 4 إلى 12 أكتوبر 2021