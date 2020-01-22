شكرا لقرائتكم كأس إسبانيا: إشبيلية وأوساسونا يصعدان لثمن النهائي.. ومايوركا يودع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل فريق إشبيلية إلى دور الستة عشر في بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم عقب فوزه على ليفانتي 3 - 1 يوم الثلاثاء في دور الـ32 من البطولة.

وسجل أهداف إشبيلية فرناندو ريجس ولوكاس أوكامبوس وأوليفيه توريس في الدقائق 13 و46 و78، فيما سجل هدف ليفانتي الوحيد أوسكار دوراتي في الدقيقة 31.

كما تأهل أيضا أوساسونا بعد فوزه الصعب على ريكرياتيفو 3 - 2 بعد الوقت الإضافي.

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وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2 - 2، حيث تقدم ريكرياتيفو بهدفين نظيفين سجلهما خورخي مورسيو في الدقيقة 13 وفاكوندو رونكاليا، لاعب أوساسونا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ولكن فريق أوساسونا تمكن من تعديل النتيجة عن طريق هدفين سجلهما داركو براساناك وإزكويل أفيلا في الدقيقتين 76 و83. وفي الأشواط الإضافية سجل سجيل إنييغو بيريز هدف الفوز لأوساسونا في الدقيقة 114.

وودع فريق ريال مايوركا منافسات البطولة عقب خسارته أمام ريال سرقسطة 1 - 3.

وسجل أهداف سرقسطة كل من أليكس بلانكو وخافيير بوادو وميغيل ليناريس في الدقائق 48 و54 و75 على الترتيب، فيما سجل هدف مايوركا أليكس فيباس في الدقيقة 85.