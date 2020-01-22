نابولي يهزم لاتسيو ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل فريق نابولي إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم عقب فوزه على لاتسيو 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما ليوم الثلاثاء في دور الثمانية من البطولة
ويدين نابولي بالفضل في هذا الفوز للاعبه لورنزو إنسيني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من المباراة. وأهدر شيرو إيموبيلي ركلة جزاء لفريق لاتسيو في الدقيقة العاشرة.
وشهدت المباراة طرد لوكاس لييفا لاعب لاتسيو والسيد هساي لاعب نابولي في الدقيقة 19.
وصعد نابولي لهذا الدور بعد فوزه على بيروجيا 2 - صفر في دور الستة عشر، فيما صعد لاتسيو لهذا الدور بفوزه على كريمونيزي 4 - صفر.
يذكر أن لاتسيو هو حامل لقب النسخة الماضية في البطولة حيث كان تغلب على أتالانتا في المباراة النهائية بهدفين نظيفين.
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