شكرا لقرائتكم سيتيين: نفكر في تعويض سواريز بمهاجم آخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقر مدرب برشلونة الإسباني كيكي سيتيين يوم الثلاثاء أن النادي يفكر بالتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتعويض غياب الأوروغوياني لويس سواريز.

ومن غير المتوقع عودة سواريز إلى الملاعب هذا الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى منتصف الشهر الحالي ستبعده ما يقارب الأربعة اشهر عن الملاعب، علما أنه سجل 14 هدفا في 23 مباراة هذا الموسم.

ولعب نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في مركز رأس الحربة الوهمي في المباراة الأولى تحت إشراف سيتيين أمام غرناطة في الدوري يوم الأحد، لكن الأرجنتيني يفضل اللعب أكثر على الطرف الأيمن.

وردا على سؤال عن إمكانية تعاقد النادي الكاتالوني مع مهاجم في يناير، قال سيتيين الذي تولى المهمة على رأس الجهاز الفني منتصف الشهر الحالي خلفا لمواطنه إرنستو فالفيردي "نحن نفكر بذلك...نتحدث عن الأمر ولكن لا زال علينا أن نفكر قليلا بعد. ليست مسألة تقلقني كثيرا، أنا قلق حيال مباراة إيبيزا في كأس إسبانيا ومواجهة فالنسيا".

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ومن المتوقع أن يريح سيتيين اللاعبين المهمين ضد إيبيزا من الدرجة الثانية، بمن فيهم ميسي.

وعلق ستييين "لم أتخذ قراري بشأنه بعد ولكن سأرى ما يحصل في التمارين وكيفية إيجاد تشكيلة أساسية متوازية وتنافسية".

هذا وعاد الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى التمارين هذا الأسبوع بعد تعافيه من تمزق عضلي في فخذه الأيمن منذ أواخر نوفمبر الفائت، وستشكل عودته إلى الفريق إضافة كبيرة لبرشلونة في خط الهجوم.

وقال سيتيين (61 عاما) "ديمبيلي لاعب مهم من دون أدنى شك. إنه لاعب مذهل، لم يحظ بالاستقرار ولكن سيكون بالطبع لاعبا مهما للنادي ونحن متأكدون أنه سيساعدنا كثيرا".