«سباعية الشباب» تفجر الأزمات في الشرطة العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قدّم ثلاثة أعضاء من الهيئة الإدارية لنادي الشرطة العراقي، استقالتهم من مناصبهم عقب خروج الفريق الكروي من البطولة العربية للأندية الأبطال بعد خسارته أمام الشباب السعودي بهدف دون مقابل في إياب ربع نهائي البطولة العربية، بعدما خسر ذهاباً بستة أهداف دون مقابل، والأعضاء الثلاثة هم عدي الربيعي، علي الشحماني، تحسين الياسري.

وفي سياق متصل، كشف مصدر في إدارة النادي، أن إدارة الشرطة تفكر بالاستغناء عن المدرب الكسندر اليتش، بعد الإخفاق في تحقيق الفوز، وأضاف: «إدارة النادي قررت استقطاع 25% من عقود اللاعبين بعد الخسارة أمام الشباب».

من جانب آخر، انضم لاعب فريق النجف عصام ياسين إلى نفط الوسط، لتمثيل الفريق في الموسم الحالي.