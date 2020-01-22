شكرا لقرائتكم خبر عن «سباعية الشباب» تفجر الأزمات في الشرطة العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
قدّم ثلاثة أعضاء من الهيئة الإدارية لنادي الشرطة العراقي، استقالتهم من مناصبهم عقب خروج الفريق الكروي من البطولة العربية للأندية الأبطال بعد خسارته أمام الشباب السعودي بهدف دون مقابل في إياب ربع نهائي البطولة العربية، بعدما خسر ذهاباً بستة أهداف دون مقابل، والأعضاء الثلاثة هم عدي الربيعي، علي الشحماني، تحسين الياسري.
وفي سياق متصل، كشف مصدر في إدارة النادي، أن إدارة الشرطة تفكر بالاستغناء عن المدرب الكسندر اليتش، بعد الإخفاق في تحقيق الفوز، وأضاف: «إدارة النادي قررت استقطاع 25% من عقود اللاعبين بعد الخسارة أمام الشباب».
من جانب آخر، انضم لاعب فريق النجف عصام ياسين إلى نفط الوسط، لتمثيل الفريق في الموسم الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر «سباعية الشباب» تفجر الأزمات في الشرطة العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.