«الشارقة الرياضي» يكشف النقاب عن دولية خورفكان لكرة الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أعلن مجلس الشارقة الرياضي، اكتمال الترتيبات الخاصة بافتتاح نسخة بطولة خورفكان الدولية للأندية لكرة الصالات التي تستضيفها خورفكان خلال الفترة من 24 ولغاية 30 يناير الجاري وتفتتح السبت، بإشراف وتنظيم مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لكرة الصالات واتحاد الإمارات لكرة القدم وبرعاية كريمة من سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وبمشاركة 9 فرق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، في مقر اللجنة في الشارقة بحضور عيسى هلال الحزامي، الأمين العام للمجلس، وعبدالملك جاني، عضو المجلس ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، وعمران عبدالله، أمين سر اللجنة، والأعضاء عبدالله الشحي وشهاب العوضي وحارب الرميثي، وخالد مراد الرئيسي، عضو مجلس إدارة نادي خورفكان وممثلي الفرق المشاركة في البطولة.

وستفتتح البطولة يوم السبت القادم الموافق 25 يناير الجاري، وتلعب جميع المباريات في صالة خورفكان التحفة المعمارية الحديثة التي سيتم افتتاحها بتنظيم هذه البطولة، وسيكتمل وصول الفرق الأجنبية من المجر وسلوفاكيا وجمهورية مصر العربية يوم 24 الجاري، وستتوجه مباشرة إلى مقر البطولة في خورفكان.

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وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق التسعة إلى 3 مجموعات على النحو التالي البطائح والحمرية والبنك الأهلي المصري في المجموعة الأولى ودبا الحصن واتحاد كلباء وميزي فيل المجري في المجموعة الثانية وخورفكان ومليحة ومسك زالينا في المجموعة الثانية، وتتأهل 3 فرق صاحبة المركز الأول في المجموعات الثلاث إلى نصف النهائي ويكتمل عقد المربع بأفضل ثاني من المجموعات الثلاث، ويسمح بمشاركة المقيمين الثلاثة دفعة واحدة في المباريات، وتقرر أن يكون التسجيل مفتوحاً على أن تكون قائمة كل فريق 14 لاعباً في كل مباراة، وأكد عبدالله الشحي، مسؤول التحكيم، اكتمال جاهزية الحكام لإدارة المباريات.

وتحدث عيسى هلال الحزامي وتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على المكرمة السخية التي أثمرت عن إعادة بناء صالة نادي خورفكان التي أصبحت تحفة معمارية تعد من أجمل الصالات الرياضية في الدولة من كل النواحي، وتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، على الرعاية الكريمة للبطولة، وقال إن اهتمام القيادة يأتي من شغف أبناء خورفكان بالرياضة وممارسة جميع الأنشطة.

ومن جانبه توجه عبدالملك جاني، بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي، واتحاد الإمارات لكرة القدم على الجهود المبذولة لإنجاح بطولة خورفكان الدولية من خلال المخاطبات الرسمية التي تمت بين الاتحاد مع الاتحاد الآسيوي واتحادات مصر وسلوفاكيا والمجر. وقال إن مجلس الشارقة الرياضي وفر كل الدعم المالي واللوجستي والمعنوي والتنظيمي لإقامة هذه البطولة، وأشاد بالتعاون الكبير بين اللجنة والأندية، مما يؤكد اللحمة والانسجام والتناغم بين اللجنة والأندية المنضوية تحت لواء اللعبة.

وتمنى عبدالملك جاني، التوفيق والسداد للجنة المنظمة ولجميع الفرق المشاركة في البطولة بعد أن أثنى على جهود الإعلام الرياضي في المساهمة الكبيرة في نشر وتوسيع قاعدة المشاركة في كرة الصالات التي أصبحت اللعبة الثانية بعد كرة القدم من حيث الاهتمام والانتشار.