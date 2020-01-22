شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يهزم السعودية وينعش حظوظه والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
أنعش منتخب الإمارات لكرة اليد حظوظه في التأهل الى الدور نصف النهائي للبطولة الآسيوية وفي بلوغ مونديال 2021، بعد فوزه المهم على المنتخب السعودي 23-20، انتهى الشوط الأول 14-10 لمصلحة الأبيض ضمن مباريات البطولة التي تستضيفها الكويت، ورغم خسارة المنتخب أمس الأول من البحرين 18-79 إلا أنه ما زال محتفظاً بفرصة التأهل بالفوز على اليابان غداً، وواصل عملاق حراسة المرمى محمد إسماعيل طاهر تألقه في البطولة ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أن صد 5 رميات جزائية للمرة الثالثة، وكان المنتخب البحريني قد خسر من اليابان 23-25.
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