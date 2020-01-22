راشد بالهول: ليما مكسب كبير للمنتخب

عاش نادي الوصل أمس ساعات ترقب لحسم مسألة تجنيس أيقونة الفريق البرازيلي فابيو ليما ليصبح لاعباً مواطناً في صفوف الفريق بجانب كونه أصبح بإمكانه ارتداء زي المنتخب الوطني للدفاع عن ألوانه خلال الاستحقاقات المقبلة.

وفي الوقت الذي أكد فيه راشد بالهول رئيس مجلس إدارة نادي الوصل ترحيبه الكبير بليما كلاعب مواطن، أشار إلى أن أمر اللاعب حسم نهائياً وكل ما يحتاجه لإنهاء إجراءات توطينه بعض من الوقت لإنهاء أوراقه الثبوتية المطلوب استخراجها من البرازيل وبعدها يتم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتوطينه في أقرب وقت ممكن.

واعتبر بالهول فابيو ليما مكسباً كبيراً للمنتخب الوطني، كما كان وسيظل مكسباً ولاعباً مميزاً في صفوف نادي الوصل.

وذكر رئيس مجلس إدارة نادي الوصل أن من حق الإمبراطور في الموقف الجديد إضافة لاعب محترف جديد إلى صفوفه بعد إتمام إجراءات قيد ليما كلاعب مواطن.