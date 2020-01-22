شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد النصر يحتفلن بكأس الخليج العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ما زالت أفراح الفوز بكأس الخليج العربي لكرة القدم مستمرة في نادي النصر، لذا حرص فريق سيدات كرة اليد بالنادي على المشاركة في انتصارات الكرة النصراوية بتوجه الفريق كاملاً مصحوباً بالجهازين الفني والإداري والمشرفة العامة لقطاع الرياضة النسائية في النادي نسرين بن درويش للمباركة وتهنئة فريق الكرة والقائمين عليه بالإنجاز الذي تحقق قبل أيام، وأخذ العديد من الصور التذكارية تخليداً للمناسبة، واعتبرت نسرين بن درويش الفوز والتتويج حافزاً لكل فرق النادي في مختلف الألعاب، متمنية حسم لقب بطولة دوري المحترفين للكرة أيضاً هذا الموسم.

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