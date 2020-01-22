جوارديولا يقترح تقليص بطولات الكرة في إنجلترا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل الألقاب الثلاثية التاريخية على حاجة اتحاد الكرة لشطب واحدة من بطولات الكأس وذلك بعد جملة من الإصابات في صفوف اللاعبين الإنجليز من أمثال ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد وهاري كين مهاجم توتنهام. وقال جوارديولا: «لست متفاجئاً من الإصابات الأخيرة، هذا طبيعي مع عدد المباريات الكثيرة التي يخوضها اللاعبون». كين وراشفورد لاعبان مهمان لمنتخب إنجلترا وبطولة «يورو» في الصيف، المباريات بالنوعية وليست بالكمية في ألمانيا يتنافس 18 فريقاً وليس 20 مثل الدوري الإنجليزي وفي إسبانيا لديهم عطلة منتصف الموسم».

وتابع جوارديولا: «بمقدور المشجعين الذهاب إلى السينما أو المسرح أو المطاعم، الناس تستطيع العيش بدون كرة قليلاً وهذه ليست مشكلة. العام يجب أن يمتد ل400 يوم لتلبية متطلبات الدوري وبطولتي الكأس وبطولة أمم أوروبا ودوري أبطال أوروبا. نرتاح لأسبوع واحد الشهر المقبل (فترة المباريات الدولية) ثم تلعب الأندية بعدها 72 مباراة في أسبوع واحد. في الصيف يخوض اللاعبون بطولة يورو مع منتخبات بلادهم ثم يستريحون 20 يوماً ليستأنفوا اللعب مع فرقهم كل هذا لأن العرض يجب أن يستمر. اللاعبون يعانون من الضغوط والبدن يطلب التوقف». مقترح جوارديولا لشطب بطولة يتماشى مع رئيس مجلس إدارة رابطة محترفي الدوري الممتاز ريك باري الذي اعترف بغموض مستقبل بطولة كاس كاراباو لكن الأندية تخشى تراجع أرباحها بنسبة 30 بالمئة في الأعوام المقبلة في حال شطب البطولة.

من جهته، أكد نادي مانشستر يونايتد أنه لن يطلب عودة التشيلي أليكسيز سانشيز من عقد إعارته في انتر ميلان الإيطالي لأن عقد الإعارة لا يتضمن استدعاء المهاجم وقت الحاجة. ويسارع اليونايتد الزمن مع تبقي القليل قبل غلق باب التنقلات الشتوية لشراء مهاجم بديل عن راشفورد، ووعد راشفورد بالبقاء قريباً من الفريق الأول وغرد: «في الملعب أو خارجه، مشجعو اليونايتد ليسوا أفضل مني، سأكون في اجتماعات الفريق وجلسات التمارين على مدى أيام النقاهة. غمضة عين وأعود لكم أفضل لياقة وأكثر قوة، أراكم قريباً». وعلى صعيد المتصدر ليفربول، دخل مدافعه السابق جيمي كاراجر في جدال مع جاري لينيكر حول جنون المشجعين بحملة ليفربول هذا الموسم ومشاهدة 3.9 مليون مباراة ليفربول - اليونايتد لكن مقدم البي بي سي لينيكر قال إن مباراة الإياب في الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد بين توتنهام ميدلزبره التي انتهت بفوز توتنهام جذبت 3.5 مليون مشاهدة. وأضاف مهاجم إنجلترا السابق: «أين قناة ليفربول من عدد المشاهدة القياسي لمباراة نصف نهائي مونديال 2018 بين إنجلترا وكرواتيا (20.7 مليون مشاهد) وربع نهائي يورو 2012 بين إنجلترا وإيطاليا (20.3 مليون مشاهد) وكلها عرضتها البي بي سي».