رئيس «المدام» يطمئن على قادر خواجة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل سلطان محمد معضد بن هويدن، رئيس مجلس إدارة نادي المدام زيارة إلى اللاعب قادر خواجة محمد، لاعب كرة اليد في النادي بغرض المعايدة والاطمئنان على صحة اللاعب بعد أن تعرض إلى كسر في اليد اليمنى، وتمنى بن هويدن للاعب عاجل الشفاء والعودة سريعاً إلى ممارسة نشاطه مع فريقه بالنادي.

وكان في استقبال وفد نادي المدام والد اللاعب الذي شكر رئيس النادي والوفد المرافق له، والذي ضم عدداً من إداريي النادي والدكتور محمود نسيم مدير النادي، ووجدت الزيارة صدى طيباً في نفوس أسرة اللاعب واعتبرتها مبادرة مجتمعية كريمة من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي المدام الذي يولي النشء والشباب اهتماماً خاصاً من خلال الرعاية وتفقد أحوال اللاعبين الذين يمثلون النادي، باعتباره من الأندية الأسرية التي تركز على تعزير التعاون بين النادي والأسر وكافة شرائح المجتمع في المنطقة.