شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يشارك العميد أفراحه والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام وفد من نادي الشارقة برئاسة محسن مصبح رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة بزيارة إلى نادي النصر من أجل تهنئة «العميد» ومسؤوليه بالتتويج بكأس الخليج العربي، وضم الوفد كلاً من سعيد مطر عضو مجلس إدارة النادي وإبراهيم سمبيج ورضا عباس أعضاء مجلس إدارة شركة كرة القدم.
وكان في استقبال وفد نادي الشارقة كل من عبدالرحمن أبو الشوارب رئيس شركة كرة القدم بنادي النصر، وأعضاء شركة كرة القدم بالنادي وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي النصر.
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