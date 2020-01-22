تحضيرات مكثفة لمهرجان زايد للمحامل الشراعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدشن سباق مهرجان زايد للمحامل الشراعية موسم سباقات فئة 60 قدماً يوم السبت المقبل، وتقام الجولة الأولى لهذه الفئة ضمن فعاليات مشاركة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت في مهرجان زايد التراثي.

ويقام السباق برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتبلغ مسافته 25 ميلاً بحرياً، وفتح نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت باب التسجيل أمام الراغبين في المشاركة بداية الأسبوع، ومن المقرر أن يتم إغلاق كشوفات التسجيل ظهر غد.

وأبدى ماجد المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت سعادته للإقبال الكبير من جانب البحارة على المشاركة في السباق الافتتاحي لفئة 60 قدماً. وقال: «من المؤكد أن الإقبال الكبير يؤكد حرص الجميع على التواجد في افتتاحية الموسم وكذلك يؤكد مكانة هذه الفئة بين أهل التراث البحري لاسيما وأنها تعد المفضلة لديهم».

وشدد المهيري على أن النادي يسعى دوماً لتنظيم سباقات متميزة من كافة الجوانب وكذلك متكافئة في الفرص بين الجميع من خلال ترسيخ العدالة في ضرورة الكشف عن المحامل والتأكد من التزام المشاركين بالمواصفات الفنية.