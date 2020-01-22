شكرا لقرائتكم خبر عن العين وشباب الأهلي والجزيرة في سباق التعاقد مع خليفة مبارك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تحول التعاقد مع مدافع فريق النصر والمنتخب الوطني خليفة مبارك إلى ما يشبه سباق للسرعة بين 3 أندية تسعى إلى كسب خدمات اللاعب الدولي الغائب عن الملاعب منذ يناير من العام الماضي.

وخرج اللاعب من حسابات نادي النصر الذي قرر استبعاده من تدريبات الفريق الأول، بعد وصول مفاوضات تجديد التعاقد بين الطرفين إلى طريق مسدود.

دخل العين في مفاوضات مع اللاعب حيث تم عقد أكثر من جلسة تفاوض لم تصل بها المباحثات إلى الخاتمة السعيدة، دون أن يتم غلق باب التفاوض.

ولم يكن شباب الأهلي الذي يعج بالنجوم من لاعبين محليين، ليرضى بتضييع فرصة ضم مدافع عملاق بقيمة ومكانة خليفة مبارك، فسعى خلال الأيام الأخيرة إلى كسب خدمات اللاعب والتفاوض حول إمكانية الفوز بتوقيعه، لاسيما أن تواجده مع محمد مرزوق ومحمد جابر ووليد عباس سيكون بمثابة الدعامة الكبيرة التي سيحتاج إليها الفرسان سواء في رحلتهم في المسابقات المحلية، حيث يحتل صدارة ترتيب دوري الخليج العربي، أو حتى على مستوى المشاركة الآسيوية التي تنتظرهم بداية من الشهر المقبل.

ومع تواجده في دائرة المرشحين الدائمين لكسب خدمات «النجوم»، بعدما ضم عمر عبدالرحمن وعامر عبدالرحمن، كان الجزيرة حاضراً في دائرة المفاوضات، حين أبدى رغبة جدية في ضم اللاعب.

حسم قريب

وتحولت الساعات الأخيرة، إلى ما يشبه سباق فورمولا بين الثلاثي الكبير من أجل ضم اللاعب، حيث عقد اجتماع في «القصيص»، كما سارع مسؤولو «الزعيم» إلى ضمان عدم ضياع الفرصة، خاصة مع رغبة المدير الفني البرتغالي بيدرو في التعاقد مع مدافع قادر على سد الثغرة التي يعاني منها الفريق.

وذكرت مصادر موثوقة ل«الخليج الرياضي»، أن المدرب البرتغالي شدد في تقريره الفني الأخير المقدم الى إدارة النادي برغبته في ضم مدافع «أجنبي» في ظل الضعف الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز، ويأمل العيناويون أن يكون التوفيق والنجاح حليفهم في حسم صفقة خليفة مبارك، خاصة وأن اللاعب يعتبر واحداً من أبرز العناصر الدفاعية التي برزت على الساحة الكروية في السنوات الخمس الأخيرة.

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أحمد خليل

على الجانب الآخر، مازال مصير اللاعب أحمد خليل «غامضاً» حتى الساعة، رغم دخول اللاعب فترة (6 أشهر) الأخيرة من عقده، وينتظر خليل قرار شباب الأهلي «أولاً» قبل اتخاذ أي خطوة أو حتى فتح باب التفاوض مع أي طرف آخر.

أما مصير إسماعيل الحمادي، فلا يزال يتأرجح ما بين البقاء في شباب الأهلي أو الانتقال الى الوحدة، رغم الأنباء التي ذكرت عن حسم الانتقال إلى صفوف العنابي.

مقيم جديد

أما في زعبيل، فلا يزال مسؤولو الفريق «الأصفر» بانتظار الساعات الحاسمة التي قد تحدد مصير اللاعب البرازيلي ليما، المرشح للحصول على جواز سفر إماراتي بما قد يساعدهم على التعاقد مع لاعب أجنبي بديل قبل غلق باب الميركاتو.

ويدرس الجهاز الفني ل«الفهود» ملف بعض اللاعبين لقيدهم في فئة «المقيم» بعدما تخلى عن الثنائي المكون من الأرجنتيني خواكين بيريز والبرازيلي ماتيوس، بينما رحل عن تشكيلته خميس إسماعيل المنتقل إلى الوحدة، ما قد يجعل تعاقدات الفريق تنصب حول تأمين لاعبين في مركز الارتكاز الذي يعاني فيه المدرب الروماني ريجيكامب من نقص عددي، خاصة مع استمرار ابتعاد علي سالمين بسبب الإصابة.

منصور عبدالله

ووافق نادي العروبة على إنهاء إعارة لاعب الوحدة منصور عبدالله رغم تميز مستوى اللاعب الذي سيعود إلى ملعب آل نهيان، ويتوقع أن تشهد الساعات القليلة إعارة اللاعب إلى الظفرة، حيث سيكون دعامة جديدة لفارس الغربية.