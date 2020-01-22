سلطان بن طحنون يفتتح مركز «فولت فيتنس»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس الأول، مركز «فولت فيتنس» للرياضة والترفيه في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي.

وحضر الحفل سعيد مبارك راشد سعيد الهاجري رئيس مجلس الإدارة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وسعيد عبدالجليل الفهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والرياضيين وممثلي وسائل الإعلام.

وقام الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان بجولة في أقسام المركز وتعرف الى البرامج الرياضية التي يقدمها لأعضائه والتقى مع المدربين والعاملين فيه، وأشاد بجهود مؤسسي هذا الصرح الرياضي في أبوظبي، مؤكداً على ضرورة مواصلة نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة لدى كافة أفراد المجتمع.

وقال عبيد مسلم العامري رئيس «فولت فيتنس» إن إطلاق هذا المركز الفريد من نوعه في إمارة ابوظبي يهدف لنشر الوعي بأهمية الرياضة لدى كافة أفراد الأسرة، ويأتي استجابة لخطة أبوظبي 2030 التي تُركّز على الاستثمار في الإنسان وتوفير الحياة المثالية لجميع المقيمين على أرض الإمارات.

وذكر العامري أن مركز «فولت فيتنس» يضم أقساماً خاصة للرجال وأخرى للسيدات، ويضمّ أيضاً نادياً للأطفال من سن 3 إلى 9 سنوات لإتاحة الفرصة أمام كافة أفراد العائلة لقضاء وقت ممتع في ممارسة الرياضة، والتواصل مع الآخرين وتكوين صداقات جديدة في بيئة صحية مثالية.

وأضاف: «مع زيادة معدلات السمنة والأمراض المُزمنة داخل المجتمع، يتحتّم علينا العمل على إيجاد الحلول المُستدامة التي تؤدي إلى مجتمع صحي. وإيماناً منا بأهمية ممارسة الرياضة وضرورة جعلها أسلوباً للحياة، قمنا بتصميم البرامج اليومية الجاذبة التي تُسهم في جذب جميع الفئات العمرية للترفيه عن أنفسهم وقضاء وقت حافل بالإنجاز والسعادة في ذات الوقت».