1.2 مليون درهم لأبطال سباق زعبيل في جبل علي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف

أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات الخيول في مضمار جبل علي، تفاصيل وأسماء الشركات الراعية للسباق السابع في موسم مضمار جبل علي الذي ينطلق بعد غد الجمعة ويحمل اسم «سباق زعبيل»، ويعد الأول بعد فترة التوقف التي امتدت 45 يوماً بسبب تأثير الأمطار على المضمار.

تم اعتماد إقامة السباق أمس الأول، من قبل لجنة المعاينة التي وقفت على آخر تجهيزات المضمار، وتم الإعلان عن الرعاية الكاملة من قبل شادويل للسباق الذي يبلغ إجمالي قيمة جوائزه المالية 1.195 مليون درهم ويشهد مشاركة 79 خيلاً.

وستكون جائزة الشوط الرابع الرئيسي «بطولة جبل علي للميل» هي الأكبر بواقع 575 ألف درهم برعاية ديرنزتاون ستود، والشوط الأول برعاية الجامعة البريطانية في دبي وجائزته 80 ألف درهم، والشوط الثاني برعاية شادويل وجائزته 90 ألف درهم، والشوط الثالث برعاية شادويل فارم وجائزته 115 ألف درهم، والشوط الخامس برعاية شادويل وجائزته 105 آلاف درهم، والشوط السادس برعاية شادويل فارم وجائزته 125 ألف درهم، والشوط السابع برعاية جامعة البلموند في دبي وجائزته 85 ألف درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، بحضور ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والمهندس شريف الحلواني، مدير المضمار، وممثلي الشركات الراعية البروفيسور الشامسي، من الجامعة البريطانية في دبي، والدكتور جهاد نادر من جامعة البلموند في دبي، وياسر مبروك، من هيئة الإمارات لسباق الخيل، ومريم سالم الكعبي وميسون أحمد الخزرجي، من وزارة التربية والتعليم، وعدد من الفرسان والمدربين.وقال المهندس شريف الحلواني: «اجتزنا مرحلة صعبة مر بها مضمار جبل علي في الفترة الماضية، وكانت مملوءة بالتحديات، وقد كان الملاك والمدربون والفرسان والجمهور وكل أسرة المضمار في تواصل دائم معنا للتعرف إلى موعد السباقات، وها نحن نبدأ مجدداً مواصلة مسيرة النجاحات المستمرة التي بدأها المضمار منذ ربع قرن من الزمان، ويطيب لي أن أنقل إلى الجميع تحيات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي للمضمار الأصفر، وكل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، على الرعاية المتواصلة».

وقال ميرزا الصايغ: «مهما أشدنا وشكرنا جهود سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لن نستطيع أن نوفيه حقه من خلال الإصرار على تجهيز أرضية المضمار في أبهى صورة وألا يكون هناك أي مجال ولو لمجرد إشارة إلى ناحية سلبية لأن الأولوية عند سموه تتمثل في سلامة الفرسان وسلامة الخيول».

وأضاف: «التجديد هو سنة الحياة وها هو مضمار جبل علي يعود كما كان»، وتابع: «سألني سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن تجهيزات مضمار جبل علي، وأكدت له أن السباقات عائدة وبقوة بعد ما شاهدناه في وسائل الإعلام من تجهيزات وضوء أخضر لمباشرة العمل من قبل اللجنة المكلفة بمعاينة المضمار وحسب ما أطلعني به المهندس شريف الحلواني».

وأضاف الصايغ: «ستكون الرعاية لشادويل في يوم الجمعة المقبل بمشاركة الجامعة البريطانية وجامعة البلموند، ولعل وجود الجامعات دليل محبة وتقدير وتناغم مع الرياضات التراثية والجمهور وبهذه المناسبة كل الشكر للجامعات ووزارة التربية والتعليم، على تفهم الفكرة التي عرضت عليهم في أكتوبر الماضي واستجابوا فوراً، وكل الشكر إلى حسين الحمادي وزير التربية والتعليم».

وأشاد الصايغ، بأهمية الإعلام ودوره في نقل الصورة الحية لمضمار جبل علي في حلته الجديدة، مضيفاً: «نريد العالم أن يشهد بأن جميع مضاميرنا تراعي المعايير الدولية المتبعة في كل أنحاء العالم واستيفاء كل شروط السلامة».

وأشادت اللجنة المنظمة لسباقات الخيول في مضمار جبل علي وميرزا الصايغ نيابة عن الشركات الراعية لسباقات المضمار العائلي، بالدور الحيوي الذي تلعبه وسائل الإعلام في نقل الصورة الصحيحة عن مضمار جبل علي ونشاطاته المميزة.



85 ألفاً للترشيحات الصحيحة

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أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات الخيول في مضمار جبل علي عن قيمة جوائز الترشيحات الصحيحة وتبلغ 85 ألف درهم، وستكون جائزة جبل علي المزدوجة للشوطين الثالث والرابع 25 ألف درهم و4000 للشوط الأول ومثلها للأشواط الثاني والخامس والسادس والسابع، بالإضافة إلى ذلك ستقدم جوائز أخرى للفائزين بترشيحات الأشواط.



سيارة وسحب مجاني



تواصل اللجنة المنظمة لسباقات الخيول في مضمار جبل علي تقديم الجوائز والهدايا عبر السحب المجاني لرواد المضمار الأصفر بصورة دورية، وستكون هناك هدايا عينية وجوائز مالية عبر السحب على الاستمارات المجانية التي ستوزع للجمهور عند مداخل وبوابات المضمار، بالإضافة إلى مسابقة السيارة التي يجرى عليها السحب عقب نهاية كل سباق.