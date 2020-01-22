قرعة متوازنة لبطولة أم القيوين لكرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجريت أمس الأول قرعة بطولة أم القيوين لكرة القدم والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى 7 فبراير، برعاية سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

يشارك في البطولة 16 فريقاً تم اختيارها بعناية للمشاركة في الحدث، وحضر القرعة عبدالكريم محمد رئيس اللجنة الفنية وممثلو الفرق، وتم عقد اجتماع قبل القرعة لاستعراض لائحة البطولة والرد على استفسارات الفرق المشاركة، وأسفرت القرعة عن وقوع فرق امبشن والمطية وأكاديمية نايس وفورسيز أف سي في المجموعة الأولى، وضمت المجموعة الثانية فرق الاتحاد الرياضي وجامعة أم القيوين والحجل للتأمين وإس جي تي، والثالثة فرق أصباغ ناشونال وفرسان أم القيوين والهلال يونايتد والإدارة العامة للدفاع المدني، فيما ضمت المجموعة الرابعة فرق الشهامة والجولان والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وفندق رمادا عجمان، وستقام جميع مباريات البطولة في ملاعب النادي العربي بأم القيوين.