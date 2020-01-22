ميثاء بنت محمد وعالية آل مكتوم تفتتحان كأس البولو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات «كأس دبي الذهبية للبولو» خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقدته؛ عن انطلاقة بطولة الكأس الفضية لعام 2020 في نسختها العاشرة، والتي تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، المقرر له بعد غد الجمعة على مجمع ملاعب نادي، ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بهانديكاب 18 جول، وتضم ألمع نجوم اللعبة في العالم، وتستمر حتى السابع من شهر فبراير/شباط المقبل بمشاركة 6 فرق؛ وتشمل: فريق أيه إم بقيادة الشيخة عالية آل مكتوم، وفريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، وفريق غنتوت بقيادة سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وفريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق زيدان بقيادة عمرو زيدان.

وتنظم البطولة تحت مظلة جمعية هورلينغهام للبولو، وتخضع لإشراف دولي مشدّد بموجب القواعد والقوانين التي تفرضها الجمعية، كما أن تأمين الحكام يتم وفقاً للآلية المتبعة دولياً؛ لأن البطولة تعد جزءاً من كأس بطولة دوري البولو العالمي.

وتنظم خمس بطولات في إطار سلسلة بطولات «كأس دبي الذهبية للبولو» التي تشغل مكانة مرموقة في عالم البولو؛ وهي: الكأس الفضية (18 هنديكاب)، من 24 يناير/كانون الثاني إلى 7 فبراير/شباط، وكأس بولو ماسترز (6-8 هنديكاب) في 10 و12 و1 فبراير، وكأس ستاندرد تشارترد الذهبية (18 هنديكاب) من 16 فبراير إلى 6 مارس/آذار، وكأس تحدي دبي (10 هنديكاب) من 14 إلى 21 مارس، وكأس دبي (6-8 هنديكاب) من 1 إلى 10 إبريل/نيسان 2020.

وكما هو معروف فإن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو في الإمارات هي واحدة من خمس بطولات فقط في العالم تنتمي إلى فئة كأس بطولة دوري البولو العالمي، ما يضعها في مصاف الفعاليات العالمية التي تُقام في الأرجنتين وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وانطلقت السلسلة في عام 2009 مع بطولات يتراوح فيها الهنديكاب من 10 إلى 12، وقد نمت وتوسّعت وباتت تستضيف فرقاً تخوض مباريات من 18 هنديكاب.

وقال محمد الحبتور مؤسس سلسلة بطولات «كأس دبي الذهبية للبولو» وقائد فريق الحبتور بولو: «نعتز ببلوغنا محطة مشرقة أخرى فيما نحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاقة الكأس الفضية التي تشكل علامة فارقة في رياضة البولو الراقية في الإمارات»، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم من الجهات الراعية، وقادة الفرق والمسؤولين في مدينة دبي.

وأضاف: «متحمس جداً لمشاركة 6 فرق في الكأس الفضية 2020 هذا العام، إن كلفة لاعب البولو تصل إلى نحو مليون درهم في العام؛ ولذلك لابد من دعم المؤسسات الوطنية للاعبين المواطنين، ونحن نرحب بمشاركة فريق أيه إم بولو الذي يشارك في سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو لأول مرة منذ انطلاقة الفريق في عام 2017، وستستضيف ملاعبنا بعضاً من كبار اللاعبين المنتمين إلى دوري البولو العالمي، ومنهم فاكوندو سولا المصنف 19 عالمياً، وألفريدو كابيلا بارابوتشي المصنف في المرتبة 42، وهما لاعبان برتبة 9 هنديكاب، وخوان غريس زافاليتا المصنَّف في المرتبة 22، إلى جانب عدد كبير من اللاعبين الآخرين القادمين مباشرة من بطولة الأرجنتين المفتوحة، علماً أن نهائيات الكأس الفضية ستقام يوم 7 فبراير في ملاعب منتجع ونادي الحبتور بولو وستحفل بمفاجآت عديدة».